Xoilac TV - Link Trực Tiếp Bóng Đá, Xem Bóng Đá Trực Tuyến tốc độ cao

league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
762
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
La Liga La Liga
10
Bundesliga Bundesliga
10
Serie A Serie A
8
Ligue 1 Ligue 1
9
UEFA Europa League UEFA Europa League
18
V.League 1 V.League 1
7
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
7
Australia A-League Australia A-League
6
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
13
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
2
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
8
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
10
VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
9
La Liga 2 La Liga 2
10
Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
16
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
8
Bundesliga 2 Bundesliga 2
9
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
8
VĐQG Thụy Sĩ VĐQG Thụy Sĩ
6
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
9
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
8
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
9
VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
7
Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
10
AFC Futsal Asian Cup AFC Futsal Asian Cup
13
Albanian Super league Albanian Super league
1
Algerian Ligue Professionnelle 1 Algerian Ligue Professionnelle 1
2
Andorran Primera Divisio Andorran Primera Divisio
1
Asean Club Championship Asean Club Championship
3
Atlantic Ocean Cup Atlantic Ocean Cup
1
AUS QPS Cup AUS QPS Cup
4
Australia W-League Australia W-League
7
Australia West Premier Bam Creative Night Series Australia West Premier Bam Creative Night Series
4
Bangladesh Champions League Bangladesh Champions League
1
Benin Ligue 1 Benin Ligue 1
3
BRA WD1 BRA WD1
1
Brazilian Brasiliense DF Division 1 Brazilian Brasiliense DF Division 1
1
Brazilian Campeonato Acreano Brazilian Campeonato Acreano
2
Brazilian Campeonato Alagoano Brazilian Campeonato Alagoano
1
Brazilian Campeonato Baiano Division Brazilian Campeonato Baiano Division
3
Brazilian Campeonato Capixaba Brazilian Campeonato Capixaba
4
Brazilian Campeonato Carioca A Brazilian Campeonato Carioca A
3
Brazilian Campeonato Gaucho Brazilian Campeonato Gaucho
2
Brazilian Campeonato Goiano Brazilian Campeonato Goiano
6
Brazilian Campeonato Mineiro Division 1 Brazilian Campeonato Mineiro Division 1
3
Brazilian Campeonato Paraibano Brazilian Campeonato Paraibano
4
Brazilian Campeonato Paulista A1 Brazilian Campeonato Paulista A1
6
Brazilian Campeonato Paulista A2 Brazilian Campeonato Paulista A2
2
Brazilian Campeonato Potiguar Brazilian Campeonato Potiguar
3
Brazilian Campeonato Sul-Mato-Grossense Brazilian Campeonato Sul-Mato-Grossense
1
Brazilian Pernambucano League Brazilian Pernambucano League
1
CAF Champions League CAF Champions League
3
Chilean Cup Chilean Cup
4
CONCACAF U17 Women Championship CONCACAF U17 Women Championship
20
Cúp Áo Cúp Áo
4
Cúp Liên đoàn CAF Cúp Liên đoàn CAF
1
Czech Tipsport Cup Czech Tipsport Cup
1
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
5
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
6
English FA Women Super League English FA Women Super League
6
English Football League One English Football League One
4
English Isthmian Premier League English Isthmian Premier League
1
English National League English National League
1
English U21 Premier League English U21 Premier League
1
English Youth FA Cup English Youth FA Cup
1
Ethiopia Premier League Ethiopia Premier League
2
Finland Liiga Cup Finland Liiga Cup
6
Finland Ykkosliigacup Finland Ykkosliigacup
1
French Championnat National 2 French Championnat National 2
2
French Division 1 Feminine French Division 1 Feminine
1
German 3.Liga German 3.Liga
1
German Frauen Bundesliga German Frauen Bundesliga
4
Ghana Premier League Ghana Premier League
1
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
2
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
29
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
2
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
6
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
7
Hạng 2 Guatemala Hạng 2 Guatemala
4
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
1
Hạng 2 Indonesia Hạng 2 Indonesia
7
Hạng 2 Israel Hạng 2 Israel
3
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
7
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
6
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
4
Hạng Nhất Nam Phi Hạng Nhất Nam Phi
1
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
6
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
2
Hạng Nhất Síp Hạng Nhất Síp
5
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
9
Hong Kong First Division Hong Kong First Division
5
Iceland League Cup Iceland League Cup
2
IND DSD IND DSD
1
Indian Santosh Trophy Indian Santosh Trophy
3
Italian Serie C Italian Serie C
11
Italian Womens Cup Italian Womens Cup
2
Jamaica Premier League Jamaica Premier League
2
Lễ Bốc Thăm Lễ Bốc Thăm
1
Lebanese Premier League Lebanese Premier League
1
Libyan Premier League Libyan Premier League
1
Ligue 2 Ligue 2
9
Ligue 3 Ligue 3
2
Malaysia A1 Semi-Pro League Malaysia A1 Semi-Pro League
2
Malta Women Division 1 Malta Women Division 1
1
MEX Liga Premier Serie MEX Liga Premier Serie
3
Mumbai Premier League Mumbai Premier League
2
Myanmar League 1 Myanmar League 1
2
Nepal Premie League Nepal Premie League
1
Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
6
Ngoại Hạng HồngKông Ngoại Hạng HồngKông
4
Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
5
Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
6
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
4
Ngoại Hạng Nữ Đài Loan Ngoại Hạng Nữ Đài Loan
4
Ngoại Hạng Scotland Ngoại Hạng Scotland
3
North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
2
OFC Pro League OFC Pro League
4
Oman Sultan Cup Oman Sultan Cup
2
Scottish Championship Scottish Championship
1
South Africa Premier Soccer League South Africa Premier Soccer League
3
Spanish Tercera División RFEF Spanish Tercera División RFEF
1
Sudanese Premier League Sudanese Premier League
2
Supercopa do Brasil Supercopa do Brasil
1
SWI Challenge League SWI Challenge League
5
Tanzanian Premier League Tanzanian Premier League
2
Thai League 3 Thai League 3
1
Trinidad and Tobago Pro League Trinidad and Tobago Pro League
5
Turkish Third League Turkish Third League
1
Turkish Women First Football League Turkish Women First Football League
1
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
5
UAE President Cup UAE President Cup
2
UAE Pro League UAE Pro League
2
UAE U23 UAE U23
2
United Arab Emirates Division 1 Group A United Arab Emirates Division 1 Group A
4
USL Super League Women USL Super League Women
2
V.LEAGUE 2 V.LEAGUE 2
5
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
10
VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
1
VĐQG Campuchia VĐQG Campuchia
3
VĐQG Chile VĐQG Chile
6
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
12
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
4
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
6
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
7
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
3
VĐQG Iran VĐQG Iran
3
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
7
VĐQG Marốc VĐQG Marốc
4
VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
4
VĐQG Nữ Hà Lan VĐQG Nữ Hà Lan
2
VĐQG Nữ Italia VĐQG Nữ Italia
3
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
9
VĐQG Nữ Tây Ban Nha VĐQG Nữ Tây Ban Nha
6
VĐQG Panama VĐQG Panama
1
VĐQG Peru VĐQG Peru
8
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
5
VĐQG Romania VĐQG Romania
7
VĐQG Séc VĐQG Séc
7
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
7
VĐQG Singapore VĐQG Singapore
4
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
5
VĐQG Venezuela VĐQG Venezuela
2
Western State League 1 Western State League 1
3
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
143
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
6
B1 League B1 League
4
Basketball Bundesliga Basketball Bundesliga
3
CBA CBA
18
Champions League Americas Champions League Americas
1
China National Basketball League China National Basketball League
1
China Taipei Professional Basketball League China Taipei Professional Basketball League
3
China Taiwan Super Basketball League China Taiwan Super Basketball League
2
China Taiwan University Basketball Association China Taiwan University Basketball Association
1
China Women Basketball Association China Women Basketball Association
4
EuroLeague EuroLeague
8
EuroLeague Women EuroLeague Women
1
France Ligue Feminine de Basketball France Ligue Feminine de Basketball
1
Korean Basketball League Korean Basketball League
8
Lega Basket Serie A Lega Basket Serie A
1
Liga Asociación de Clubs de Baloncesto Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
1
Liga Portuguesa de Basquetebol Liga Portuguesa de Basquetebol
1
Ligue Nationale de Basket Pro A Ligue Nationale de Basket Pro A
1
National Basketball Association G League National Basketball Association G League
15
National Basketball League National Basketball League
7
National Collegiate Athletic Association National Collegiate Athletic Association
4
NBA NBA
40
PBA Cup PBA Cup
1
Russia Woman\'s cup Russia Woman\'s cup
1
South Korea D-league South Korea D-league
1
VTB United League VTB United League
7
Women Korean Basketball League Women Korean Basketball League
1
Women National Basketball League Women National Basketball League
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
11
ATP Challenger Phan Thiet 2, Vietnam Men Singles ATP Challenger Phan Thiet 2, Vietnam Men Singles
2
ATP Challenger San Diego, USA, Men Doubles ATP Challenger San Diego, USA, Men Doubles
2
ATP Challenger San Diego, USA, Men Singles ATP Challenger San Diego, USA, Men Singles
1
Australian Open Men Doubles Australian Open Men Doubles
2
Australian Open Women Doubles Australian Open Women Doubles
2
Australian Open Women Singles Australian Open Women Singles
2
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
17
CEV Champions League Women CEV Champions League Women
1
Challenge Cup Challenge Cup
1
Challenge Cup Women Challenge Cup Women
1
Champions League Champions League
1
I. Liga I. Liga
1
LOVB Women LOVB Women
2
LVA LVA
1
Major League Volleyball Women Major League Volleyball Women
3
Proliga Proliga
1
Proliga Women Proliga Women
1
Superliga Women Superliga Women
1
Volleyball League Volleyball League
1
Volleyball League Women Volleyball League Women
1
Volleyligaen Women Volleyligaen Women
1
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
24
LOL
14
DOTA2
10
CSGO
0
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
24
CCT Season 2 South America Series #2 CCT Season 2 South America Series #2
2
Fissure Universe Ep 8 Fissure Universe Ep 8
4
HLL Winter 2026 HLL Winter 2026
2
LCK Challengers League Kickoff 2026 LCK Challengers League Kickoff 2026
1
LCK Cup 2026 LCK Cup 2026
1
LCP Split 1 2026 LCP Split 1 2026
2
LFL Invitational 2026 LFL Invitational 2026
5
LPL Split 1 2026 LPL Split 1 2026
2
Pgl Wallachia S7 Pgl Wallachia S7
4
TCL Winter 2026 TCL Winter 2026
1
Brazilian Campeonato Baiano Division
07:30 - 29.01
Juazeirense
vs
EC Jacuipense
Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

CONCACAF U17 Women Championship
08:00 - 29.01
Nữ Nicaragua U17
vs
Nữ Virgin Islands U17
Flag
10 - 0
Flag
Flag
10 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

VĐQG Costa Rica
08:00 - 29.01
AD San Carlos
vs
AD Municipal Liberia
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag
LEE

-

-

-

-

-

-

VĐQG Guatemala
08:00 - 29.01
Municipal
vs
Xelaju MC
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

Hạng 2 Guatemala
08:00 - 29.01
Deportivo Gomerano
vs
Deportivo San Pedro
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

Hạng 2 Guatemala
08:00 - 29.01
Suchitepequez
vs
Quiche FC
Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

BRA WD1
08:00 - 29.01
Nữ Santa Fe FC
vs
Nữ Inter Panama
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

VĐQG Argentina
08:15 - 29.01
Estudiantes LP
vs
Boca Juniors
Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
TONI

-

-

-

-

-

-

VĐQG Colombia
08:30 - 29.01
Deportivo Pasto
vs
Millonarios
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
LOGAN

-

-

-

-

-

-

VĐQG Honduras
08:30 - 29.01
Marathon
vs
Juticalpa
Flag
1 - 3
Flag Flag
7 - 0
Flag Flag
4 - 0
Flag
Flag
1 - 3
Flag Flag
7 - 0
Flag Flag
4 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

VĐQG Costa Rica
09:00 - 29.01
CS Herediano
vs
Puntarenas FC
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
1 - 1
Flag
OLER

-

-

-

-

-

-

Hạng 2 Guatemala
09:00 - 29.01
Huehuetecos FC
vs
Nueva Concepcion
Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

Hạng 2 Guatemala
09:00 - 29.01
AFF Guatemala
vs
Santa Lucia FC
Flag
4 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
4 - 2
Flag
Flag
4 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
4 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

VĐQG Guatemala
10:00 - 29.01
Antigua GFC
vs
Comunicaciones
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

Indian Santosh Trophy
10:30 - 29.01
FA Odisha
vs
Railway Sports PB
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Nepal Premie League
12:15 - 29.01
Sankata FC
vs
New Road Team
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

IND DSD
12:30 - 29.01
Dream Team
vs
Jaguar FC
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

AFC Futsal Asian Cup
13:00 - 29.01
Lebanon Futsal
vs
Việt Nam Futsal
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
BRUCE

-

-

-

-

-

-

AFC Futsal Asian Cup
13:00 - 29.01
Hàn Quốc Futsal
vs
Iraq Futsal
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
LEE

-

-

-

-

-

-

Giao Hữu Quốc Tế
14:00 - 29.01
Trung Quốc U17
vs
Uzbekistan U17
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 5
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 5
Flag

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
NBA
07:30 - 29.01
Boston Celtics
vs
Atlanta Hawks
SIMON

-

-

-

-

-

-

NBA
07:30 - 29.01
Toronto Raptors
vs
New York Knicks

-

-

-

-

-

-

NBA
07:30 - 29.01
Miami Heat
vs
Orlando Magic
STEP

-

-

-

-

-

-

NBA
08:00 - 29.01
Memphis Grizzlies
vs
Charlotte Hornets

-

-

-

-

-

-

National Basketball Association G League
08:00 - 29.01
Birmingham Squadron
vs
Sioux Falls Skyforce

-

-

-

-

-

-

National Collegiate Athletic Association
08:00 - 29.01
Tulsa
vs
North Texas

-

-

-

-

-

-

NBA
08:30 - 29.01
Dallas Mavericks
vs
Minnesota Timberwolves

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 29.01
Utah Jazz
vs
Golden State Warriors
ALAN

-

-

-

-

-

-

National Basketball Association G League
09:00 - 29.01
Rip City Remix
vs
Texas Legends

-

-

-

-

-

-

National Collegiate Athletic Association
09:00 - 29.01
University Of Wisconsin
vs
Minnesota

-

-

-

-

-

-

NBA
09:30 - 29.01
Houston Rockets
vs
San Antonio Spurs
TOMMY

-

-

-

-

-

-

National Collegiate Athletic Association
10:00 - 29.01
Pacific
vs
Portland

-

-

-

-

-

-

South Korea D-league
11:00 - 29.01
Goyang Sky Gunners (R)
vs
Suwon Sonicboom 2

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
15:30 - 29.01
Sydney Kings
vs
lllawarra Hawks
NIKEN

-

-

-

-

-

-

Korean Basketball League
17:00 - 29.01
Anyang JungKwanJang
vs
Seoul Thunders
STEP

-

-

-

-

-

-

China National Basketball League
18:00 - 29.01
Shandong Honey Badger
vs
Anhui Wenyi

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 29.01
Guangzhou Lions
vs
Fujian Jinjiang Tourism
TOMMY

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 29.01
Ningbo Rockets
vs
Liaoning Flying
ALAN

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 29.01
Guangsha Lions
vs
Shandong Hi-Speed
SIMON

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 29.01
Jiangsu Dragons Kentier
vs
Xinjiang Flying Tigers

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
ATP Challenger San Diego, USA, Men Singles
08:15 - 29.01
Stefan Dostanic
vs
Rinky Hijikata
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Stefan Dostanic
-
-
-
-
-
Rinky Hijikata
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Australian Open Men Doubles
09:00 - 29.01
Jason Kubler
Marc Polmans
vs
Luke Johnson
Jan Zielinski
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jason Kubler/Marc Polmans
-
-
-
-
-
Luke Johnson/Jan Zielinski
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego, USA, Men Doubles
09:10 - 29.01
Diego Hidalgo
Patrik Trhac
vs
William Kleege
Noah Zamora
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Diego Hidalgo/Patrik Trhac
-
-
-
-
-
William Kleege/Noah Zamora
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego, USA, Men Doubles
09:15 - 29.01
Trevor Svajda
Zachary Svajda
vs
Alan Magadan
Noah Schachter
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trevor Svajda/Zachary Svajda
-
-
-
-
-
Alan Magadan/Noah Schachter
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Australian Open Men Doubles
10:00 - 29.01
Marcel Granollers
Horacio Zeballos
vs
Christian Harrison
Neal Skupski
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marcel Granollers/Horacio Zeballos
-
-
-
-
-
Christian Harrison/Neal Skupski
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 2, Vietnam Men Singles
10:30 - 29.01
Florent Bax
vs
Marek Gengel
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Florent Bax
-
-
-
-
-
Marek Gengel
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Australian Open Women Doubles
10:30 - 29.01
Anna Danilina
Aleksandra Krunic
vs
Gabriela Dabrowski
Luisa Stefani
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anna Danilina/Aleksandra Krunic
-
-
-
-
-
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 2, Vietnam Men Singles
10:30 - 29.01
Nikolai Barsukov
vs
Shin Sanhui
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nikolai Barsukov
-
-
-
-
-
Shin Sanhui
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Australian Open Women Doubles
14:00 - 29.01
Elise Mertens
Zhang Shuai
vs
Ena Shibahara
Vera Zvonareva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Elise Mertens/Zhang Shuai
-
-
-
-
-
Ena Shibahara/Vera Zvonareva
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Australian Open Women Singles
15:30 - 29.01
Aryna Sabalenka
vs
Elina Svitolina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aryna Sabalenka
-
-
-
-
-
Elina Svitolina
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

Australian Open Women Singles
16:40 - 29.01
Jessica Pegula
vs
Elena Rybakina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
Elena Rybakina
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
LOVB Women
08:00 - 29.01
Nữ Atlanta
vs
Nữ Houston
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Atlanta
-
-
-
-
-
Nữ Houston
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Proliga
16:00 - 29.01
Surabaya Samator
vs
Putra Jakarta Garuda
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Surabaya Samator
-
-
-
-
-
Putra Jakarta Garuda
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Volleyball League
17:00 - 29.01
Suwon KEPCO Vixtorm
vs
Hyundai Skywalkers
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Suwon KEPCO Vixtorm
-
-
-
-
-
Hyundai Skywalkers
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Volleyball League Women
17:00 - 29.01
Nữ GS Caltex
vs
Nữ Incheon Heungkuk
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ GS Caltex
-
-
-
-
-
Nữ Incheon Heungkuk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Proliga Women
19:00 - 29.01
Nữ Gresik Petrokimia
vs
Nữ Jakarta Livin Mandiri
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Gresik Petrokimia
-
-
-
-
-
Nữ Jakarta Livin Mandiri
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Challenge Cup Women
22:30 - 29.01
Nữ Panathinaikos
vs
Nữ Crvena zvezda
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Panathinaikos
-
-
-
-
-
Nữ Crvena zvezda
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

I. Liga
23:30 - 29.01
Mckis Jaworzno
vs
GKS Katowice
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mckis Jaworzno
-
-
-
-
-
GKS Katowice
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Champions League
01:00 - 30.01
Galatasaray
vs
Halkbank
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Galatasaray
-
-
-
-
-
Halkbank
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Volleyligaen Women
02:00 - 30.01
Nữ DHV Odense
vs
Nữ Koge
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ DHV Odense
-
-
-
-
-
Nữ Koge
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Challenge Cup
02:30 - 30.01
Norwid Czestochowa
vs
Conqueridor Valencia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Norwid Czestochowa
-
-
-
-
-
Conqueridor Valencia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

CEV Champions League Women
03:00 - 30.01
Nữ Benfica
vs
Nữ Fenerbahce
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Benfica
-
-
-
-
-
Nữ Fenerbahce
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

LVA
04:00 - 30.01
Boca Juniors
vs
Banfield
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Boca Juniors
-
-
-
-
-
Banfield
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Superliga Women
04:30 - 30.01
Nữ Barueri
vs
Nữ Renasce Sorocaba
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Barueri
-
-
-
-
-
Nữ Renasce Sorocaba
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Major League Volleyball Women
07:00 - 30.01
Nữ Grand Rapids Rise
vs
Nữ Orlando Valkyries
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Grand Rapids Rise
-
-
-
-
-
Nữ Orlando Valkyries
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Major League Volleyball Women
07:00 - 30.01
Nữ Columbus Fury
vs
Nữ Dallas Pulse
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Columbus Fury
-
-
-
-
-
Nữ Dallas Pulse
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Major League Volleyball Women
07:00 - 30.01
Nữ Indy Ignite
vs
Nữ Atlanta Vibe
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Indy Ignite
-
-
-
-
-
Nữ Atlanta Vibe
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

LOVB Women
09:00 - 30.01
Nữ Salt Lake
vs
Nữ Austin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Salt Lake
-
-
-
-
-
Nữ Austin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LCK Challengers League Kickoff 2026
12:00 - 29.01
GEN.G Challengers
vs
HANJIN BRION Challengers
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LCP Split 1 2026
13:00 - 29.01
MVK Esports
vs
Deep Cross Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LCK Cup 2026
15:00 - 29.01
DN SOOPers
vs
BNK FearX
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LCP Split 1 2026
15:30 - 29.01
CTBC Flying Oyster
vs
SoftBank HAWKS
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LPL Split 1 2026
16:00 - 29.01
ThunderTalk Gaming
vs
Ninjas in Pyjamas
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LPL Split 1 2026
18:00 - 29.01
JD Gaming
vs
Weibo Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

TCL Winter 2026
21:30 - 29.01
Bushido Wildcats
vs
Team Phoenix
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

HLL Winter 2026
23:00 - 29.01
GOAL
vs
Team Insidious
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LFL Invitational 2026
00:00 - 30.01
Zephyr Esport
vs
Project Conquerors
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

HLL Winter 2026
01:00 - 30.01
HOWL Esports
vs
Team Phantasma
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LFL Invitational 2026
01:00 - 30.01
Caldya Esport
vs
Lille Esport
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LFL Invitational 2026
02:00 - 30.01
Rising Bees
vs
Ici Japon Corp Esport
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LFL Invitational 2026
03:00 - 30.01
Yumeea
vs
Karmine Corp Blue Stars
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LFL Invitational 2026
04:00 - 30.01
Lausanne-Sport Esports
vs
Galions Sharks
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

dota2
Pgl Wallachia S7
08:10 - 29.01
Amaru Gaming
vs
Heroic
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Pgl Wallachia S7
12:00 - 29.01
Team Nemesis
vs
Playtime
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Fissure Universe Ep 8
16:00 - 29.01
Mousesports
vs
Team Liquid
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Pgl Wallachia S7
18:00 - 29.01
Power Rangers
vs
L1ga Team
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Pgl Wallachia S7
19:00 - 29.01
Strongboys
vs
Pipsqueak+4
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Fissure Universe Ep 8
19:30 - 29.01
Team Spirit
vs
Strongboys
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Fissure Universe Ep 8
23:00 - 29.01
BetBoom Team
vs
Aurora Gaming
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT Season 2 South America Series #2
23:00 - 29.01
Peru Rejects
vs
Infamous
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Fissure Universe Ep 8
02:30 - 30.01
Team Yandex
vs
Power Rangers
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0